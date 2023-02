😕 “Fase di stallo”: Calciomercato Napoli, la rivelazione gela i tifosi

Il Napoli di Spalletti è sempre più vicino alla vittoria del terzo scudetto. Intanto si pensa anche al calciomercato e alla prossima estate.

La stagione del Napoli di Spalletti è stata fino ad ora a dir poco straordinaria. Il club partenopeo ha diciotto punti di vantaggio sulle avversarie e vede lo scudetto ormai ad un passo. La squadra vince e regala spettacolo e anche in Europa i risultati non sono diversi. La formazione azzurra ha un vantaggio anche in Champions League dove Kvaratskhelia e compagni hanno ipotecato la qualificazione con la netta vittoria di Francoforte.

Il club azzurro sta realizzando un’impresa totalmente inaspettata a inizio anno, soprattutto nel modo e nei numeri in cui è arrivata. La capolista è nettamente prima ed ormai l’unico dubbio è capire quando gli azzurri potranno festeggiare la vittoria del titolo. Nel corso di Radio Station 1 il giornalista Ciro Venerato ha parlato di ciò che succede in casa Napoli ed ha trattato di tanti temi:

“Due settimane fa mi è arrivata la notizia di un’offerta da 1 miliardo e duecento milioni per il Napoli, direttamente dall’America. De Laurentiis valuta il Napoli di più e per ora non ci sono i margini per chiudere. Non escludo che da qui ad un pò di tempo non possano cambiare totalmente le cose”.

Napoli, la situazione dei rinnovi in casa azzurra

Il club partenopeo deve fare i conti anche con la questione rinnovi con il futuro di alcuni suoi gioielli in bilico. Due dei calciatori più discussi in casa partenopea sono Piotr Zielinski e Hirving Lozano: questi due sono ormai titolarissimi per il club azzurro, ma hanno solo un anno e mezzo ancora di contratto. Venerato ha avanzato perplessità facendo il punto della situazione:

“Ad oggi c’è uno stallo con gli agenti di Zielinski e Lozano. Il club azzurro ha ribadito di voler rivedere la parte economica, al fine di ridurre i costi e rientrare nel nuovo corso avviato quest’anno. Uno sforzo, in questo senso, verrebbe fatto solo per Osimhen. La contrattazione ripartirà in Primavera e può evolvere in tanti modi, sia con un accordo che con una possibile cessione”.