Napoli, salti di gioia per Spalletti: che regalo da De Laurentiis

Il tecnico del Napoli Spalletti può sorridere. Il prossimo regalo del presidente De Laurentiis è in arrivo. L’intesa appare ad un passo.

Il Napoli ha iniziato a pianificare le prossime mosse di mercato. Il club, in particolare, si muoverà seguendo una duplice strategia: la prima prevede l’acquisto di elementi di qualità, capaci di rendere la squadra a disposizione di Luciano Spalletti ancora più forte. I nomi sono quelli di Tommaso Baldanzi dell’Empoli e Mahmoud Dahoud del Borussia Dortmund. La seconda, invece, consiste nel blindare i gioielli più splendenti del gruppo. Alcune firme, tipo quella di Alex Meret, sono già arrivate mentre altre sono all’orizzonte.

I contatti con l’entourage di Stanislav Lobotka, ad esempio, si sono intensificati nelle ultime settimane al punto da consentire alle parti di raggiungere l’intesa decisiva. Il centrocampista, cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione del mister originario di Certaldo al punto da diventare uno dei migliori interpreti del proprio ruolo, rinnoverà fino al 2027. Tutti i dettagli sono stati sistemati ed ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte della società partenopea.

A proseguire sarà anche il matrimonio con Giovanni Di Lorenzo, intenzionato a chiudere in magli azzurra la sua carriera. L’attuale accordo scade nel 2026 tuttavia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’agente del capitano, Mario Giuffredi, hanno cominciato a porre le basi del prolungamento auspicato dal terzino destro. Le interlocuzioni risultano in atto e ulteriori novità sono attese a stretto giro di posta, come confermato dal procuratore.

Napoli, vicino il rinnovo di Di Lorenzo

Giuffredi, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Tmw’, ha fatto il punto della situazione rilasciando una serie di dichiarazioni destinate a far esultare il popolo napoletano. “È un ragazzo bravissimo ed un calciatore di grande intelligenza. Discorso rinnovo? Ne riparleremo ma non sarà un problema. La sua volontà è quella di restare al Napoli”. Parole e musica per il Napoli che, a giugno, proverà a trattenere anche Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, diventato uno dei principali trascinatori della squadra, è finito nel mirino del Real Madrid. L’idea del presidente Aurelio De Laurentiis consiste nel proporre all’ex Dinamo Batumi un prolungamento ed un raddoppio dello stipendio attualmente percepito dall’ala sinistra (1.2 milioni all’anno). Serve fare presto, però. Il pressing spagnolo è già scattato.