🔴 Napoli, purtroppo è ufficiale: secchiata d’acqua gelata per i tifosi

Il Napoli giocherà questa sera contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, ma per i tifosi azzurir è arrivata una brutta notizia ufficiale.

Dopo la vittoria di sabato scorso contro l’Empoli di Paolo Zanetti al Castellani, il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Contro i capitolini, di fatto, non sarà una gara facile sia per la loro forza che per i loro obiettivi. La Lazio, infatti, deve fare di tutto per uscire con qualche punto dal match di questa sera, visto che è quarta in classifica con un solo punto di vantaggio sulla Roma guidata da José Mourinho.Â

Lo stesso Maurizio Sarri ha confermato che la sua squadra non sarà la vittima sacrificale, ma verrà al Maradona per giocare comunque al suo calcio. Il Napoli, invece, ha tutta l’intenzione di vincere questa sera per cercare di chiudere il prima possibile il discorso Scudetto per poi concentrarsi sulla Champions League. Tuttavia, molto tifosi azzurri hanno ricevuto una brutta notizia.Â

Napoli, una notizia ufficiale ha gelato tanti tifosi azzurri: polverizzati i biglietti per la gara in casa contro l’Atalanta

I biglietti per la gara dell’11 marzo prossimo tra il Napoli di Luciano Spalletti e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sono già quasi introvabili. Sul portale ‘Ticketone’, infatti, nei primi minuti in cui era possibile acquistare i tagliandi per la gara contro i bergamaschi si era già creata una lunghissima coda virtuale di 14mila persone.Â

La gara contro l’Atalanta, così come quella di questa sera contro la Lazio, vedrà un altro sold out. I biglietti per i settori di curva e distinti superiori, infatti, sono subito terminati. Per ogni partita del Napoli, sia in casa che in trasferta, c’è ormai una grandissima corsa al biglietto. I tifosi della squadra partenopea, di fatto, vogliono accompagnare gli uomini di Luciano Spalletti verso la vittoria dello Scudetto.