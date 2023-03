Napoli-Milan, ora è ufficiale: annuncio importante per i tifosi

Il Napoli gongola dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions. Oggi, intanto, è arrivata un’altra ottima notizia per la tifoseria.

Il Napoli sogna, dopo la vittoria ottenuta ai danni dell’Eintracht Francoforte ieri. Un successo, marchiato a fuoco dalla doppietta di Victor Osimhen e dalla rete di Piotr Zielinski, che ha consentito agli azzurri di strappare il pass valevole per la prossima fase della Champions League. Per conoscere il nome dell’avversario sarà necessario attendere fino a venerdì, giorno in cui andrà in scena il sorteggio. Intanto cresce l’euforia in città in vista di una possibile, storica doppietta.

Le performance in campo europeo offerte dagli azzurri hanno dimostrato che la conquista del trofeo più ambito è possibile. Certo, in gioco ci sono ancora top club del calibro del Manchester City, del Bayern Monaco e del Real Madrid senza poi dimenticare il Benfica e le italiane Milan ed Inter tuttavia i partenopei non temono nulla e nessuno. I quarti di finale scatteranno dall’11 aprile ed in questo lasso di tempo la squadra di Luciano Spalletti proverà ad avvicinarsi ulteriormente al terzo scudetto della propria storia.

Il calendario, domenica, propone la trasferta sul campo del Torino. Un avversario ostico, capace di battere negli ultimi due turni della Serie A il Bologna ed il Lecce senza subire alcuna rete. Il 2 aprile invece, dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, il Napoli ospiterà il Milan di Stefano Pioli attualmente al quarto posto in classifica. Proprio nella mattinata odierna sono arrivati importanti notizie riguardanti questo match.

Napoli, al via la vendita degli biglietti per la gara contro il Milan

La vendita dei biglietti, stando a quanto comunicato dal club, scatterà oggi a partire dalle ore 15. La tribuna “Posillipo” costerà 150 euro, quella “Nisida” 100, i distinti 85 e le curve 50. I tagliandi potranno essere acquistati collegandosi al portale di Ticketone oppure recandosi in uno dei punti vendita abilitati presenti nel territorio. “In attesa delle indicazioni da parte delle Autorità competenti, i residenti fuori regione Campania potranno acquistare solo se in possesso della fidelity card della SSC Napoli “Fan Stadium Card”.

Il Napoli, intanto, oggi ricomincerà a lavorare al fine di preparare al meglio la sfida con il Toro. Il tricolore in città manca ormai da 33 anni ma si tratta di un digiuno destinato ad interrompersi nel giro di qualche settimane. I 18 punti di vantaggio rispetto all’Inter seconda rappresentano un gap concreto, che consentirà alla truppa guidata da Spalletti di guardare con ottimismo e felicità al futuro.