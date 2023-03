🔴 Napoli, che guaio: è ufficiale, tegola in nazionale

Per il Napoli di Luciano Spalletti bisognar registrare una brutta tegola che arriva da uno dei giocatori impegnati con le varie nazionali.

Il Napoli di Luciano Spalletti è arrivato alla sosta di marzo con un altro importantissimo successo. I partenopei, infatti, hanno battuto domenica scorsa in trasferta il Torino di Ivan Juric con un netto 0-4 con la doppietta realizzata da Victor Osimhen, il rigore di Kvaratskhelia ed il primo sigillo in campionato di Ndombele con la maglia azzurra.

Del match contro il Torino quello che ha impressionato è stato l’atteggiamento del team campano. Il Napoli, come al solito, ha saputo soffrire quando c’era il bisogno di farlo, vedi il palo di Sanabria, ma poi è riuscito a non dare più più speranza ai propri avversari.

Con questo successo, visto anche il ko dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il Napoli ha aumentato il proprio vantaggio a 19 punti sul secondo posto, occupato ora dalla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. La squadra di Luciano Spalletti, considerando la sosta, è attesa dal match del prossimo 2 aprile contro il Milan di Stefano Pioli, anche se bisogna registrare una brutta notizia per il tecnico toscano.

Napoli, tegola per Luciano Spalletti: infortunio al ginocchio per Bartosz Bereszynski: i dettagli

Bartosz Bereszynski, impegnato con la sua Polonia, ha riportato un infortunio al ginocchio. Ecco il comunicato nella nazionale polacca: “Il calciatore non giocherà le prossime due gare contro la Repubblica Ceca ed Albania. Il giocatore della SSC Napoli ha riportato una distorsione al legamento del ginocchio durante l’allenamento”.

La nota della Polonia poi continua: “La ferita riportata da Bereszynski non è grave, ma ci vorranno circa due settimane per guarire. In comune accordo con il Napoli, il giocatore rimarrà in ritiro e la sua riabilitazione sarà effettuata dallo staff medico della Nazionale”. Le condizioni del terzino saranno valutate nei prossimi. Il giocatore dovrebbe riuscire comunque ad essere a disposizione per la gara di campionato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan.