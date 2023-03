💰 Napoli, pioggia di milioni per la società: De Laurentiis gongola

Oltre che per i grandissi risultati, il Napoli di De Laurentiis può esultare per la pioggià di milioni arrivata nelle casse partenopee.

In attesa della ripresa del campionato, per il Napoli quella di oggi è stata una mattinata molto importante. Luciano Spalletti, infatti, ha ricevuto al Maschio Angioino il premio ‘Enzo Bearzot’. Nel corso della cerimonia della consegna del riconoscimento promosso dall’Unione Sportiva Acli’, di fatto, ci sono state delle importanti dichiarazioni sia da parte di Aurelio De Laurentiis che dello stesso tecnico toscano.

Il patron partenopeo ha infatti ufficializzato la permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina per almeno un altro anno: “Scudetto? L’avremmo giĂ vinto se le regole del calcio fossero diverse. A fine annata ci sarĂ una grande festa. Spalletti? Rimarrà ”. Â

Se Aurelio De Laurentiis ha annunciato che il tecnico del team partenopeo sarĂ ancora Luciano Spalletti, quest’ultimo ha ‘svelato’ di avere un patto con la squadra: “Ho un patto con i calciatori di continuare a lavorare. Poi vedremo se si festeggerà ”. Tuttavia, oltre che per la conferma del tecnico toscano, il presidente del Napoli ha anche un altro motivo per festeggiare.Â

Napoli, Aurelio De Laurentiis può festeggiare: la Uefa ha elargito i bonus per aver passato la fase a gironi della Champions League

Il Napoli, come riportato dal portale ‘CalcioeFinanza.it’, ha infatti ricevuto dalla Uefa i soldi per essere riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League. Le squadre che hanno superato la fase a gironi della massima competizione europea per club hanno quindi incassato circa 9,6 milioni di euro.Â

La squadra di Luciano Spalletti, insieme ovviamente al Milan di Stefano Pioli e all’Inter di Simone Inzaghi , è andata oltre, visto che si è qualificata per i quarti di finale nel torneo della coppa dalle grande orecchie. I tre club italiani, di fatto, incasseranno altri 10 milioni di euro per l’ulteriore passaggio del turno di questa Champions League.