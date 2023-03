🙄 Napoli, Cassano spiazza tutti in diretta: lo ha detto davvero

Il Napoli di Luciano Spalletti sta dominando il campionato italiano, ma alcune dichiarazioni di Antonio Cassano hanno spiazzato tutti.

Nonostante la sosta per le nazionali, questi giorni sono stati comunque molto intensi per i tifosi del Napoli. I sostenitori azzurri, infatti, hanno ricevuto l’annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis della permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina della loro squadra del cuore.

Il patron del team campano ha annunciato questa notizia di mercato nel corso della cerimonia di assegnazione del premio ‘Enzo Bearzot’ allo stesso tecnico toscano. Lo stesso Luciano Spalletti ha colto quest’occasione per ‘svelare’ un accordo preso con i suoi giocatori: “Ho stretto un patto con la squadra, ovvero quello di continuare a lavorare. Poi vedremo se si festeggerà”.

A Napoli, intanto, sta salendo sempre di più la febbre per la vittoria dello Scudetto. La città partenopea, infatti, è ormai quasi tutta tinta d’azzurro, anche se il successo finale del campionato bisogna aspettare ancora qualche settimana. Tuttavia, in attesa delle prossime sfide della squadra di Luciano Spalletti, i sostenitori del team campano sono stati spiazzati da alcune dichiarazioni di Antonio Cassano.

Antonio Cassano spiazza tutti: “Antonio Conte potrebbe tornare all’Inter e vincere anche il campionato”

L’ex calciatore, nel corso della ‘Bobo Tv in onda su Twitch’, ha infatti svelato un retroscena sull’Inter che potrebbe portare con sé qualche dubbio sulla possibilità che il Napoli di Luciano Spalletti possa iniziare un ciclo di vittorie: “Simone Inzaghi salterà se non dovesse vincere la Champions League, sono convinto di questo. Al suo posto sulla panchina dell’Inter tornerà Antonio Conte, che per circa 7 milioni di euro per tre anni tornerebbe alla guida della squadra nerazzurra. Anche perché ha la buonuscita dal Tottenham”.

Antonio Cassano ha poi concluso il suo intervento sulla squadra nerazzurra: “L’Inter deve cominciare tutto di nuovo, visto che Simone Inzaghi ha fatto malissimo. E Conte, con due-tre innesti, potrebbe vincere anche il campionato. Lukaku? Lo farà rimanere”.