Napoli-Kvaratskhelia, la bocciatura è netta: “Ancora prematuro”

Il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia è stato il vero protagonista di questa prima parte di stagione, in Serie A ed in Europa.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti sta assumendo davvero contorni straordinari. Il club azzurro è nettamente primo in classifica, ha un vantaggio eccezionale sulle avversarie ed il terzo titolo sembra quasi una formalità. Inaspettatamente la formazione azzurra sta raggiungendo risultati incredibili anche in Europa, ha raggiunto il miglior risultato della storia in Champions League.

Le cose potrebbero andare anche meglio e sia i tifosi che gli addetti ai lavori considerano ora la formazione azzurra come una delle favorite alla vittoria finale del torneo. Il 10 Giugno andrà in scena ad Instanbul la finale di Champions League ed il Napoli è la favorita nella parte alta del tabellone per raggiungere la finale. Prima gli azzurri affronteranno il Milan in doppio confronto ed eventualmente affronteranno in semifinale la vincente di Inter e Benfica.

Uno dei principali protagonisti della stagione azzurra è il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Il classe 2001 è arrivato quasi dal nulla e sta lasciando i tifosi increduli, a suon di grandi giocate con gol e assist. In Europa e in tutto il mondo crescono i vari paragoni ma c’è chi non è ancora convinto dal talento georgiano.

Napoli, Antonelli dubbioso su Kvaratskhelia

L’ex calciatore del Milan Luca Antonelli è intervenuto ai microfoni di Radio Station 2 ed ha parlato del paragone tra Kvicha Kvaratskhelia e l’ex Pallone d’Oro rossonero Ricardo Kakà. Antonelli è apparso dubbioso ed ha riferito: “Io sto dalla parte di Kakà tra i due, ho vissuto stagioni eccezionali. Quest’anno Kvicha sta facendo giocate straordinarie ed il suo impatto è stato incredibile, ma credo sia prematuro porre paragoni tanto importanti”.

L’ex calciatore ha poi proseguito: “Allo stesso tempo Kvicha ha un futuro davanti molto importante e in futuro potrebbe raggiungere il livello del campione brasiliano”. Intanto il Napoli si gode le giocate del giovane fuoriclasse georgiano ed i suoi numeri stanno impressionando sia in Italia che in tutta Europa.