Napoli, infortunio durissimo per Sirigu: lo scenario che lascia pochi dubbi

Nella giornata di ieri c’è stato il gravissimo infortunio di Salvatore Sirigu. Lo scenario per l’ex Napoli è davvero preoccupante.

Il Napoli di Luciano Spalletti è di fatto sempre più vicino alla vittoria finale della Serie A di quest’anno. I partenopei, dopo l’ultimo di campionato prima della sosta per le nazionali, hanno infatti aumentato il proprio vantaggio sul secondo posto.

Il team partenopeo, visto il successo contro il Torino di Ivan Juric per 0-4 e la sconfitta casalinga dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ha infatti ora ben 19 punti di margine sulla seconda posizione, dove adesso c’è la sorprendente Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Con questo vantaggio, in attesa sempre della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus di Massimiliano Allegri, il Napoli ha sicuramente il lusso di poter amministrare, considerando soprattutto il quarto di finale di Champions league contro il Milan di Stefano Pioli, anche se Luciano Spalletti ha ribadito le sua ferma convinzione di non lasciare nulla al caso. Nel frattempo, il team partenopeo è stato sconvolto per l’infortunio riportato da un suo ex giocatore, ovvero Salvatore Sirigu.

Infortunio Salvatore Sirigu, l’ex giocatore del Napoli rischia di chiudere la sua carriera da calciatore: i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, infatti, Salvatore Sirigu si è infortunato gravemente nel corso dell’allenamento congiunto tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Seravezza Pozzi. L’ex estremo difensore del Napoli si è sottoposto subito ad alcuni esami che, però, hanno evidenziato subito una bruttissima notizia, ovvero la rottura del tendine d’Achille.

La stagione di Salvatore Sirigu, di fatto, può definirsi sicuramente conclusa. Anche se quello che sta facendo preoccupare sono le possibili conseguenze di un infortunio così grave. Il portiere campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, infatti, potrebbe essere anche costretto a chiudere la sua carriera.

Una volta arrivata la notizia dell’infortunio grave di Sirigu, lo stesso Napoli, tramite un tweet pubblicato sul proprio canale ufficiale, ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza al suo ex giocatore: “Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo!”.