Mercato Napoli, Giuntoli ha pronto un capolavoro: un altro fenomeno

Il Napoli è atteso dalla gara di domenica contro il Milan, ma Giuntoli è pronto a regalare ai tifosi azzurri un altro fenomeno.

Una volta terminata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, l’attenzione di tutti si è spostata di nuovo sul campionato. A Napoli, di fatto, c’è sempre più attesa per la vittoria finale. In questi giorni, infatti, la febbre per lo Scudetto è aumentata a dismisura, visto che la città partenopea è ormai quasi tutta tinta d’azzurro.

Nonostante il grande entusiasmo della piazza, Luciano Spalletti, nel corso della cerimonia del premio ‘Enzo Bearzot’, ha ribadito che c’è ancora del lavoro da fare. Il Napoli, infatti, è atteso dal match di domenica sera contro il Milan di Stefano Pioli, il quale farà di tutto per strappare dei punti dal match del Maradona.

I rossoneri, infatti, hanno totalizzato solo un punto nelle ultime tre gare di campionato ed hanno l’obbligo di riprendere la propria corsa per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il Napoli, invece, ha tutta l’intenzione di vincere per blindare ancora di più il proprio primato. Tuttavia, in attesa del big match di domenica sera del Maradona, per i tifosi azzurri bisogna registrare alcune novità in sede di mercato.

Mercato Napoli, anche Giuntli è sulle tracce di Gianluca Prestianni: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli è sulle tracce di Gianluca Prestianni del Velez. Il club partenopeo potrebbe tentare un primo approccio con il club argentino che, però, ha tutta l’intenzione di trattenere il classe 2006 per almeno un altro anno .

Oltre al Napoli, sempre come raccolto dal sito italiano, su Prestianni c’è l’interesse di altre due squadre del nostro campionato: Fiorentina, che ha avuto già dei contatti con il Velez, ed il Milan di Maldini. Nel contratto del giovane calciatore, seguito anche da Roberto Mancini per una possibile convocazione con l’Italia, è presente anche una clausola di 12 milioni di dollari.

A questa cifra si sono avvicinate il Benfica ed il Siviglia, visto che hanno offerto al Velez circa 8 milioni di dollari. Tuttavia, almeno per ora, il club argentino ha rigettato al mittente queste proposte.