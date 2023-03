Napoli, il vero sogno di Giuntoli: gioca in Serie A, tifosi spiazzati

Il Napoli sonda il mercato, alla ricerca dei prossimi rinforzi. Il direttore sportivo Giuntoli ha un “sogno proibito”: il nome.

La stagione non si era ancora conclusa e può regalare al Napoli sia lo scudetto che la Champions League. Per il tricolore, ormai, è una questione di settimane e si attende soltanto di conoscere la data in cui potrà ufficialmente prendere il via la festa. In Europa, poi, gli azzurri sono ancora in corsa e ai quarti di finale affronteranno il Milan (prossimo avversario in campionato). Il club, in ogni caso, è vigile sul mercato.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, ha iniziato a sondare il terreno per diversi possibili rinforzi da prendere nel caso in cui Spalletti chiedesse un restyling della rosa. Il nome segnato in rosso nella sua agenda è quella di Lazar Samardzic che, dopo un anno di apprendistato all’Udinese, si è imposto in bianconero attirando le attenzioni di numerose società compresi i partenopei. Il mister originario di Certaldo, nelle scorse settimane, ha speso parole al miele nei suoi confronti chiedendo a Giuntoli di fare tutto il possibile per prenderlo.

Occhio, inoltre, a Tommaso Baldanzi che ha scalato le gerarchie del tecnico Paolo Zanetti al punto da diventare uno dei pezzi più pregiati e richiesti dell’Empoli. I toscani vorrebbero tenerlo per un ulteriore anno, ritenendo che abbia ancora bisogno di crescere prima di spiccare il volo in un top team, ma non diranno di no di fronte ad un’offerta da 15 milioni. Una cifra, questa, destinata ad aumentare alla luce della probabile asta che si scatenerà in estate.

Napoli, Giuntoli osserva Koopmeiners

Ma non finisce qua perché il Napoli, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, sta valutando anche un altro profilo militante in Serie A. Quello di Teun Koopmeiners, autore di 6 reti e 3 assist in 24 apparizioni con la maglia dell’Atalanta. L’olandese, in particolare, rappresenta il “sogno proibito” di Giuntoli che ha avuto modo di seguirlo sin da quando giocava nell’Az Alkmaar.

La stima è proseguita nel tempo, con il manager che ha preso nota dei progressi fatti dal classe 1998 sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. L’operazione, in ogni caso, non si preannuncia affatto facile: i bergamaschi, infatti, lo valutano almeno 30 milioni. Una cifra alta, alla portata del Napoli soltanto nel caso in cui dovesse partire qualche titolare. Giuntoli è alla finestra, riflette e si prepara a pianificare l’effetto domino.