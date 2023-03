Napoli-Milan, svelata la mossa di Pioli: svolta tattica al Maradona

Il Napoli si prepara al big match di domenica sera contro il Milan. Svelata oggi la mossa tattica che Pioli sta valutando.

Il Napoli è pronto ad affrontare la parte conclusiva della stagione. Gli azzurri, dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, tornerà ad allenarsi oggi al fine di preparare i prossimi impegni. Il calendario, domenica alle ore 20.45, propone il big match della 28esima giornata di campionato contro il Milan. Un incontro ininfluente per la lotta scudetto, alla luce dell’ampio distacco tra le due squadre, ma comunque importante per Luciano Spalletti e Stefano Pioli.

Quest’ultimo, in particolare, sarà chiamato a rimettere in carreggiata la propria squadra. I rossoneri, nelle ultime 3 partite di Serie A, hanno totalizzato due sconfitte (Fiorentina ed Udinese) ed un pareggio (Salernitana) che hanno complicato la corsa verso un piazzamento in zona Champions Leaguea. La qualificazione alla competizione europea, ritenuta di importanza strategica dalla proprietà, è ancora possibile ma per riuscirci l’allenatore dovrà cercare di risolvere le numerose criticità emerse a livello di gioco.

In primis, la sterilità del reparto offensivo e la crisi di Rafael Leao. Il portoghese, in particolare, non segna dal 14 gennaio ed in queste settimane si è mostrato più volte indolente, andando incontro a numerose prestazioni incolori. Anche il cambio di modulo e la scelta di passare al 3-4-2-1 non si è rivelata produttiva come sperato. Pioli, inoltre, nella gara dovrà fare a meno di Pierre Kalulu infortunatosi con la maglia della Francia.

Napoli-Milan, le considerazioni di Galli

Il difensore, nella giornata di ieri, si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno fatto emergere una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Un problema che lo obbligherà a restare a riposo nelle prossime settimane. Al suo posto, giocherà uno tra Malick Thiaw e Simon Kjaer che di recente, dal ritiro della nazionale danese, si è lamentato pubblicamente del poco spazio ricevuto.

Le spine, in casa Milan, non mancano quindi come sottolineato anche dall’ex giocatore del Milan Filippo Galli nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Si è parlato molto della condizione atletica e della stanchezza post-Mondiale ma le crisi sono sempre multi-fattoriali: dipendono da tante cause. Chi è rimasto a Milanello, ad esempio, ha chiaramente perso molta brillantezza. Mi aspetto Thiaw assieme a Tomori in una difesa a quattro”.