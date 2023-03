Napoli, sembrava finita: arriva la svolta, Spalletti esulta!

Il Napoli ha ricevuto una bella notizia relativa al mercato. La svolta tanto attesa è arrivata, Spalletti può finalmente sorridere.

Il Napoli pianifica le prossime mosse di mercato. All’avvio delle contrattazioni estive mancano ancora diversi mesi, ed in questa parte conclusiva della stagione ci sono ancora diversi obiettivi da centrare, ma il club intanto ha cominciato a riflettere per capire in che modo potenziare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e blindare i gioielli più splendenti della rosa. L’ottimo rendimento ha fatto finire molti di loro nel mirino di società straniere ma gli azzurri vorrebbero evitare cessioni dolorose.

Ad avere un futuro in bilico, ad esempio, è Victor Osimhen diventato uno dei principali trascinatori dei partenopei. Per lui, in totale, 25 reti e 5 assist in 29 apparizioni complessive. Un bottino da top player che gli ha consentito di essere determinante per le sorti della propria squadra e di finire nel mirino del Manchester United. I Red Devils, per sopperire alla partenza di Cristiano Ronaldo, a gennaio hanno preso in prestito Wout Weghorst. Una soluzione funzionale, ma chiaramente di ripiego.

Il nigeriano resta il grande obiettivo e al termine della Premier League gli inglesi torneranno di certo alla carica. Il presidente Aurelio De Laurentiis, intanto, ha esposto il prezzo in vetrina: per portarlo via dal’Italia serviranno almeno 150 milioni. Incerta pure la permanenza di Hirving Lozano, legato al Napoli fino al 2024 ed impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto. I contatti sono scattati ma fin qui le parti sono rimaste piuttosto distanti.

Napoli, Zielinski apre al rinnovo

Oggi, invece, sono emersi aggiornamenti in merito alla posizione di Piotr Zielinski anche lui in scadenza tra un anno e mezzo. Il polacco, autore di 7 gol e 10 passaggi vincenti in 36 gare, fino a questo momento aveva sempre rispedito al mittente le proposte al ribasso messe sul piatto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Nelle scorse ore, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, a sorpresa si è invece detto disponibile a rivedere al ribasso il proprio stipendio da 3,7 milioni netti e restare alla corte di Spalletti. Un’ottima notizia per la dirigenza che, a questo punto, conta di chiudere la pratica a stretto giro di posta.