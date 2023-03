🔴 Mercato Napoli, firma stellare: che colpo per giugno

Il Napoli si prepara a mettere a segno un’operazione di mercato fondamentale. La firma tanto attesa è prevista per giugno.

La stagione del Napoli non si è ancora conclusa e può portare in dote non soltanto lo scudetto ma anche la Champions League. Per quanto riguarda il tricolore, il traguardo appare vicino. I 19 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, ad 11 partite dalla fine del torneo, rappresentano un gap consistente. Gli azzurri, poi, vogliono proseguire la corsa in Europa battendo pure il Milan ai quarti. Il club, in ogni caso, ha cominciato a pianificare le prossime mosse.

L’obiettivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quello di potenziare la squadra e blindare i gioielli più splendenti della rosa. Tra i calciatori osservati c’è Lazar Samardzic diventato, a suon di reti e prestazioni positive, uno dei principali pezzi pregiati dell’Udinese. I bianconeri lo valutano almeno 25 milioni tuttavia il manager conta di abbassare la quota chat inserendo nell’operazione qualche contropartita.

Occhio, inoltre, a Tommaso Baldanzi che ha scalato le gerarchie in casa Empoli mettendo a segno 4 reti in 18 apparizioni in Serie A. La dirigenza partenopea, al tempo stesso, proverà a spegnere le voci relative ad una possibile partenza in estate dei alcuni titolari. Il futuro di Piotr Zielinski è ancora un rebus: le parti, dopo gli ultimi contatti, si sono riavvicinate ma manca ancora l’accordo definitivo.

Napoli, tutto pronto per il rinnovo di Kvaratskhelia

Conclusa, invece, la trattativa relativa al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Per l’ex Dinamo Batumi, ambientatosi subito al meglio nella nuova realtà, è pronto un prolungamento fino al 2028 a 2.5 milioni netti all’anno. La firma, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, arriverà a giugno non appena si concluderà la stagione. Un colpo fortemente voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis, alla luce dell’interessamento mostrato da numerose società straniere nei confronti del georgiano.

Le 14 reti e i 18 assist messi a referto in 30 apparizioni complessive hanno infatti attirato le attenzioni della Premier League e del Real Madrid. Le pretendenti, però, sono destinare a restare, per almeno un altro anno ancora, a bocca asciutta. Il matrimonio tra Kvaratskhelia ed il Napoli è destinato ad andare avanti.