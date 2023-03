Mercato Napoli, colpo di scena e tifosi gelati: “Lavoriamo…”

Il calciomercato del Napoli potrebbe surriscaldarsi, le ultime uscite assomigliano ad una dichiarazione d’intenti

Victor Osimhen salterà il match con il Milan per via della lesione distrattiva all’adduttore sinistro evidenziata dagli accertamenti di queste ore. L’attaccante nigeriano è soltanto uno dei giocatori che non ci sarà domenica al Maradona. La lista tuttavia prevede altre assenze illustri.

Il calciatore di Luciano Spalletti, che il Napoli confida di recuperare per la gara dei quarti di finale d’andata di Champions League, è destinato ad essere uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Aurelio De Laurentiis da tempo ha chiarito la posizione del suo club, che non ha intenzione di cedere i suoi campioni ma potrebbe però vacillare davanti a certe offerte. E a questo proposito c’è una squadra inglese che è da tempo data sulle tracce del nigeriano dalla stampa specializzata in calciomercato: il Manchester United. Oggi sono arrivate le parole del tecnico ten Hag.

Napoli, l’ammissione di ten Hag prima della sfida con il Newcastle: “Lavoriamo dietro le quinte per l’attacco della prossima stagione”

L’allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani pomeriggio in casa del Newcastle. Contro i ‘Magpies’, i ‘Red Devils’ devono difendere la terza posizione in classifica. Le due squadre sono separate soltanto da tre punti ed in mezzo c’è il Tottenham (che ha due partite in più rispetto ad entrambe).

In Premier League, il Manchester United ha segnato 41 reti in 26 partite. Tra le prime otto, la squadra di ten Hag ha segnato soltanto più del Newcastle (39). Numeri realizzativi migliori possono vantare pure il Brentford (43) e il Brighton di Roberto De Zerbi (46).

Al tecnico olandese, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match con il Newcastle, la stampa locale ha parlato dell’esigenza di trovare nuovi attaccanti. “Abbiamo Bruno Fernandes, Jadson Sancho, Anthony Martial, Antony e Scott McTominay, tutti calciatori che hanno la capacità di segnare. Adesso dobbiamo pensare all’immediato, per il futuro stiamo lavorando dietro le quinte”, ha ammesso l’allenatore ex Ajax. Da tempo, Osimhen è accostato al Manchester United.