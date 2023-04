Napoli, la decisione di Spalletti: tifosi spiazzati

Il Napoli si prepara ad affrontare il Milan senza Osimhen. Spalletti ha già scelto il sostituto del nigeriano: le ultime dai campi.

Una mazzata improvvisa, nel peggiore momento possibile. Il Napoli, nel big match della 28esima giornata del campionato, non avrà a disposizione Victor Osimhen fermatosi a causa di un infortunio rimediato nei giorni scorsi in Nazionale. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il nigeriano hanno fatto emergere una lesione distruttiva che ha fatto scattare diversi campanelli d’allarme nell’ambiente azzurro.

L’attaccante, autentico trascinatore della formazione di Luciano Spalletti in virtù delle 25 reti segnate in 29 apparizioni complessive, sarà costretto a restare a riposo per diverse settimane. La speranza dei partenopei è quella di riaverlo a disposizione entro il 12 aprile, giorno in cui andrà in scena l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Tutto, però, dipenderà dall’esito dei controlli a cui si sottoporrà più avanti.

Adesso resta il dubbio di come sostituirlo al meglio nella gara di domenica che vedrà il Napoli accogliere i Campioni d’Italia. Due le opzioni attualmente al vaglio del mister originario di Certaldo: Giovanni Simeone o Giacomo Raspadori. Una decisione definitiva verrà presa soltanto a ridosso del fischio d’inizio. In questo momento, però, in questo momento ad essere in pole position c’è l’ex Verona.

Napoli, scelto il sostituto di Osimhen contro il Napoli

L’argentino, preso nella scorsa estate con la formula del prestito oneroso a 3.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 15.5, si è ambientato al meglio nella nuova realtà. Per lui, in totale, 8 centri in 25 gare disputate con la maglia azzurra indosso e numerose prestazioni positive e di sacrificio. Spalletti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sta quindi pensando di mandare in campo proprio lui.

Raspadori, dal canto suo, ha completamente recuperato dal problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime 7 partite tra campionato e Champions e si accomoderà in panchina, entrando nel caso in cui la situazione lo richiedesse. Il Napoli affila le armi in vista della partita. La perdita di Osimhen è grave ma Spalletti vuole comunque fare un altro passo concreto verso lo scudetto.