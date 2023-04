Napoli, Spalletti incrocia le dita: fiducia per Osimhen

Il Napoli domenica affronterà il Milan e spera di recuperare Osimhen per i quarti di finale di Champions League: lo scenario.

Al big match manca ormai poco. Il Napoli, dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, è pronto a rituffarsi nel campionato. Domenica, alle ore 20.45, il calendario prevede la sfida casalinga contro il Milan alla ricerca di punti preziosi per mantenere in vita la speranza di conquistare un piazzamento in zona Champions. Un crocevia fondamentale per Stefano Pioli, ma comunque importante anche per Luciano Spalletti.

Quest’ultimo, in particolare, è ad un passo dallo scudetto e domani proverà a fare un altro passo concreto verso il traguardo. I 19 punti di vantaggio nei confronti della Lazio, ad 11 gare dalla conclusione della Serie A, rappresentano un margine consistente che ha autorizzare la tifoseria a sognare ad occhi aperti e a chiedersi quando potrà ufficialmente scattare la festa per la conquista del terzo titolo nella storia partenopea.

La data giusta dovrebbe essere il 30 aprile, giorno in cui andrà in scena la trasferta sul campo della Salernitana, ma non è da escludere che le celebrazioni possano scattare già una settimana prima. Molto dipenderà, in tal senso, dal rendimento dei biancocelesti e dell’Inter. I rossoneri, dal canto loro, sono reduci da risultati negativi che hanno messo in pericolo la qualificazione alla prossima edizione del torneo europeo.

Napoli-Milan, le ultime su Osimhen

Entrambi i tecnici metteranno in campo la migliore formazione possibile. Pioli, nell’occasione, tornerà al 4-2-3-1 puntando su Oliver Giroud come terminale offensivo ed auspicando in un rilancio di Rafael Leao. Spalletti, invece, sarà chiamato a sostituire l’infortunato Victor Osimhen: la scelta, salvo sorprese, ricadrà su Giovanni Simeone che si è sempre disimpegnato bene nelle volte in cui ha giocato.

Nella mattinata odierna, intanto, sono arrivati aggiornamenti riguardanti i tempi di recupero del nigeriano ai box per colpa di una lesione distrattiva. L’attaccante, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Repubblica’, salterà la sfida di domani e quella di venerdì 7 aprile sul campo del Lecce. Spalletti spera di recuperarlo per l’andata dei quarti di finale di Champions, in programma il 12 aprile, ma tutto dipenderà dall’esito degli esami a cui si sottoporrà più avanti. Il club trattiene il respiro.