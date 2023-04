🔴 Napoli, la sentenza prima dei quarti di Champions spaventa tutti

Il Napoli si prepara ad affrontare in trasferta il Lecce, reduce da 5 sconfitte. Spalletti chiamato al riscatto dopo il ko con il Milan.

Il Napoli, dopo la batosta subita per mano del Milan nell’ultimo turno di campionato, è pronto a riprendere la marcia verso il terzo scudetto della propria storia. Il calendario, oggi, propone la trasferta sul campo del Lecce reduce da 5 sconfitte consecutive. Un match di fondamentale importanza per il tecnico dei giallorossi Marco Baroni ma anche per Luciano Spalletti che, in settimana, ha chiesto ai propri calciatori di rialzare la testa e rimettersi in carreggiata.

Il ko di domenica scorsa, seppur ininfluente per la lotta scudetto alla luce dell’ampio divario esistente tra le due formazioni (20), ha fatto scattare diversi campanelli dall’allarme nell’ambiente azzurro. Nessuno, all’interno del club, si aspettava infatti una prestazione così negativa. Ecco perché i partenopei, nella giornata odierna, saranno chiamati ad una prova d’orgoglio in vista soprattutto dell’andata dei quarti di finale di Champions contro i Campioni d’Italia.

Il fischio d’inizio è previsto il 12 aprile. Nell’occasione il mister originario di Certaldo auspica di recuperare il suo principale terminale offensivo, ovvero Victor Osimhen, ancora ai box per colpa dell’infortunio.Allo stadio “Via del Mare” andrà quindi in scena la staffetta tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone (il primo è in leggero vantaggio) mentre mercoledì Spalletti confida nella possibilità di schierare dal primo minuto proprio il nigeriano, in modo tale da aumentare le chance di portare a casa una vittoria decisiva.

Napoli, Spalletti chiamato al riscatto

L’attesa, in città , è già alta. Dell’imminente confronto tra il Napoli ed i rossoneri ha voluto parlare il giornalista di ‘Sky Sport’ Francesco Modugno, intervenuto nella trasmissione ‘Giochiamo d’Anticipo’. “Il ko di domenica può essere una prima spia di un logoramento fisico e mentale della squadra, la conseguenza la vedremo nella partita di Lecce e nelle scelte che l’allenatore farà ”.

I riflettori sono tutti puntati su Spalletti e sulle decisioni relative alla formazione titolare che adotterà . “Se dovesse fare tanti cambi, significherà qualcosa. Se i tanti nazionali possono aver inciso negativamente? Molti sono rientrati maluccio e fisicamente non stavano benissimo”. Contro il Lecce non si può sbagliare. Il Napoli chiede strada e vuole tornare al successo, così da spegnere sul nascere le critiche e prepararsi nel migliore dei modi all’incrocio europeo.