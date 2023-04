😮 Fabian, l’ultim’ora spiazza i napoletani: pronto l’addio al PSG

Dopo aver lasciato l’estate scorsa il Napoli, per Fabian Ruiz ci sono già delle brutte notizie sulla sua nuova avventura al PSG.

Dopo la vittoria in campionato di venerdì scorso, il Napoli è atteso da una delle partite più importanti della sua storia. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo questa sera a San Siro per sfidare il Milan di Stefano Pioli nell’andata del quarto di finale di Champions League.

Tuttavia, il Napoli arriva un po’ malconcio a questa partita così fondamentale. Gli uomini di Luciano Spalletti, visto anche lo 0-4 subito una decina di giorni fa in campionato proprio dal Milan, non stanno attraversando uno dei loro momenti migliori di questa stagione. Anche perché stasera non ci sarà Victor Osimhen.

Il centravanti, infatti, non ha recuperato dall’infortunio muscolare rimediato durante gli impegni con la sua Nigeria. Luciano Spalletti, di fatto, non ha voluto rischiare Osimhen, considerando che c’era il rischio di perderlo per altre settimane. Tuttavia, in attesa della gara storica di questa sera contro il Milan di Stefano Pioli, in casa partenopea bisogna registrare una notizia che ha sorpreso un po’ tutti.

Calciomercato, Fabian Ruiz potrebbe essere ceduto dal PSG dopo appena un anno dal suo arrivo: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, di fatto, un ex azzurro potrebbe cambiare squadra dopo appena un anno dal suo addio al Napoli. Fabian Ruiz, così come il suo connazionale Carlo Soler, è stato messo già sul mercato dal PSG.

Il club parigino, infatti, non rifiuterebbe una possibile offerta soddisfacente per Fabian Ruiz. I soldi ricavati dalle cessioni dell’ex azzurro e di Carlo Soler, di fatto, darebbero una grossa mano ai conti ‘malconci’ del PSG.

Fabian Ruiz è arrivato sotto l’ombra della Torre Eiffel solo l’estate scorsa per circa 23 milioni di euro, ma non ha mai convinto i suoi tifosi. Il centrocampista spagnolo, infatti, ha segnato solo uno gol nelle 31 partite giocate con la maglia del PSG, dando solo qualche sprazzo delle sue qualità tecniche.