🚨De Laurentiis-ultras, svolta improvvisa: la notizia lascia senza parole

Il Napoli giocherà in casa contro il Verona, ma sul fronte De Laurentiis-ultras bisogna registrare delle importanti novità .

Il Napoli di Luciano Spalletti è atteso dalla gara di domani di campionato dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona. Gli azzurri, dopo la sfida di Champions League di mercoledì scorso contro il Milan di Stefano Pioli, sono chiamati a compiere un altro passo verso la vittoria finale del campionato italiano

In caso di successo contro il Verona, infatti, al Napoli mancherebbero solo tre vittorie per laurearsi campione d’Italia. Tuttavia, al netto dell’importanza della gara di domani, Luciano Spalletti dovrebbe compiere un cospicuo turnover contro gli scaligeri. La gara di ritorno di martedì prossimo contro il Milan è infatti ormai imminente. Â

Per questa gara così fondamentale contro i rossoneri, lo stesso tecnico toscano spera che non si ripeti la spaccatura della tifoseria vista in occasione della gara contro il Milan di campionato di una decina giorni fa. Nei giorni successivi alla partita di inizio aprile contro il team meneghino, infatti, ci furono tantissime polemiche sulla proteta di una parte del tifo organizzato nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Proprio per quest’ultimo bisogna registrare delle importanti novità .Â

La Prefettura di Napoli ha assegnato una scorta ad Aurelio De Laurentiis: ecco tutti i dettagli

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, di fatto, la tensione tra una parte della tifoseria del Napoli ed il patron partenopeo continua a crescere. Ad Aurelio De Laurentiis, infatti, è stata assegnata una scorsa. Questa scelta l’ha presa la Prefettura di Napoli a seguito proprio di queste divergenze tra le due parti.

Questa notizia della scorta non è sicuramente fulmine a ciel sereno, anche se nelle ultime ore sembrava che fosse vicina una schiarita tra il presidente del Napoli ed i suoi tifosi. Aurelio De Laurentiis, infatti, aveva mostrato l’intenzione di abbassare questa tensione, soprattutto in vista della gara di Champions League del Maradona di martedì contro il Milan di Stefano Pioli.