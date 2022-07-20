ultimecalcionapoli.it
Napoli News
Stallo Conte, Allegri ha deciso: svelata la sua prossima squadra
L’incertezza relativa al futuro di Antonio Conte avrebbe portato Massimiliano Allegri a riflettere e prendere una decisione in merito al …
Napoli, Conte verso i saluti: nuovo allenatore, niente Allegri
Il Napoli sta rischiando seriamente di perdere Antonio Conte come allenatore ed in tal senso l’addio sembra vicino. Attenzione, però, …
Calciomercato Napoli
Napoli: intreccio con il Barcellona, c’entra Paixao
by
Francesco Spagnolo
I partenopei potrebbero essere coinvolti in un intrigo di calciomercato importante con i catalani. C’è la possibilità di un colpo …