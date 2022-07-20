ultimecalcionapoli.it

Stallo Conte, Allegri ha deciso: svelata la sua prossima squadra

Napoli, Conte verso i saluti: nuovo allenatore, niente Allegri

Napoli: intreccio con il Barcellona, c’entra Paixao

Napoli, non solo De Bruyne: altro talento dalla Premier

Napoli, arriva l’attaccante tedesco: Arsenal anticipata

Massimiliano Allegri

L’incertezza relativa al futuro di Antonio Conte avrebbe portato Massimiliano Allegri a riflettere e prendere una decisione in merito al …

Gasperini e Palladino

Il Napoli sta rischiando seriamente di perdere Antonio Conte come allenatore ed in tal senso l’addio sembra vicino. Attenzione, però, …

Napoli: addio Conte, ADL ha scelto il sostituto

Napoli, Conte vedrà la partita assieme alla polizia: il motivo

Napoli, il preferito di De Laurentiis: l’alternativa ad Allegri

Napoli, recupero Buongiorno: la nuova decisione di Conte

Gavi esulta con Ferran Torres

Francesco Spagnolo

I partenopei potrebbero essere coinvolti in un intrigo di calciomercato importante con i catalani. C’è la possibilità di un colpo …
Odoi esultanza

Nick Woltemade esultanza

Kean e Dodo

Napoli, scambio con la Fiorentina: primo rinforzo per Allegri

Osimhen esulta dopo una rete

Calciomercato: è fatta per Osimhen, pagano la clausola

Zhegrova esultanza

Napoli, non solo David: altro affare dalla Ligue1

Spalletti sgrana gli occhi

Napoli, Spalletti scatenato sui social: che è successo ieri a Milano

Napoli, Ndombele intento a calciare: dal tiro nascerà il vantaggio dei partenopei sulla Juve Stabia

Napoli, che gol di Ndombele: il video della sassata del neo acquisto

